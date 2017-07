Un tanar din America si-a cerut iubita in casatorie cu focuri de artificii. Ce s-a intamplat cateva clipe mai tarziu - VIDEO

In momentul in care tanarul s-a asezat intr-un genunchi si a adresat marea intrebare iubitei sale, s-au auzit bubuiturile. Focurile de artificii au explodat in stanga si in dreapta, asa ca atmosfera romantica a luat sfarsit. Prietenii cuplului, dar si cei doi indragostiti, au inceput sa fuga. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Chiar daca nu a mers totul conform planului, tanara i-a spus “ da “ iubitului sau.