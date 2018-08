Un tanar din Georgia a stat scufundat intr-un bazin cu apa si a rezolvat sase cuburi Rubik. Momentul a fost filmat, iar curajosul spera astfel sa ajunga in Cartea Recordurilor - VIDEO

Putini care stiu sa rezolve un cub Rubik. Pentru a iesi din tipare, acest tanar a decis sa o faca fiind scufundat intr-un bazin cu apa. A stat acolo un minut si 44 de secunde, timp in care a fost urmarit de zeci de curiosi si jurnalisti.

El a reusit sa rezolve 6 cuburi Rubikuri. Il cheama Vako Marchellashvili. Are 18 ani si este din Georgia. Tanarul spune ca s-a pregatit zilnic, timp de jumatate de an. Desi a primit o diploma din partea reprezentantilor georgieni, el spera ca va ajunge in Cartea Mondiala a Recordurilor Guinness.

Vako MARCHELLASHVILI: "Chiar si cea mai mica greseala poate fi periculoasa pentru viata. Eu cred ca rezultatul pe care il am va fi un record, inca mult timp.”