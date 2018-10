Un tanar din Indonezia a murit salvand sute de vieti si a fost declarat erou national post mortem - VIDEO

A murit salvand sute de vieti si a fost declarat erou national post mortem. Un tanar din Indonezia, controlor de trafic a stat nemiscat la locul sau de munca in timpul cutremurului de vineri, desi colegii sai au fugit ca sa se salveze. El s-a asigurat ca un avion plin cu pasageri a decolat in siguranta. Peste el in schimb s-a prabusit tot turnul de control.