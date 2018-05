Un tanar imigrant din Mali a ajuns erou la Paris dupa ce a salvat un baietel de patru ani care atarna de balcon la etajul patru. Cum s-a intamplat - VIDEO

Este momentul in care copilul este salvat. Incidentul a avut loc sambata seara in nordul Parisului. Lasat singur acasa de parinti, baieteluliesit pe balcon, s-a catarat probabil pe balustrada si a ajuns sa atarne in gol, la etajul al patrulea al blocului.

Tanarul curajos, in varsta de 22 de ani, s-a catarat pe fatada blocului in mai putin de 1 minut si a reusit sa il ridice pe baietelul in varsta de doar 4 ani care se agata cu ultimele puteri de balustrada balconului.

Gasit de presa la 24 de ore dupa actul sau eroic, tanarul a spus ca a actionat fara sa se gandeasca.

Mamoudou GASSAMA: “Nu m-am gandit la riscuri. M-am gandit doar sa salvez copilul. M-am urcat pe aici dupa care am avansat sus. Am avut nevoie de mult curaj ca sa continuu.”

Imaginile s-au viralizat pe retelele de socializare, iar presedintele Emmanuel Macron l-a invitat pe Mamoudou Gassama la Palatul Elysee, pentru a-l felicita personal.

Pompierii sositi de urgenta la fata locului au mai avut de constatat doar ca baietelul era in afara oricarui pericol. Autoritatile locale au precizat ca parintii copilului nu erau acasa in momentul incidentului care s-ar fi putut transforma intr-o tragedie. Mama nu se afla in Paris, iar tatal a fost interogat de politie, fiind suspectat ca si-a lasat copilul nesupravegheat. Autoritatile au preluat temporar custodia copilului.