Un tanar politist din statul american Texas a salvat o familie dintr-o casa. Membrii acsteia dormeau cand focul, izbucnit intr-o locuinta invecinata s-a extins si asupra casei lor - VIDEO

“- Este cineva acolo? Sunt acolo? - Sunt in interior. - Sunt in interior? ”

Barbatul in maiou rosu, aflat in stare de soc in acele momente, este vecin si in acelasi timp ruda cu familia a carei casa era in flacari. Afland ca inauntru sunt copii, politistul nu a mai stat pe ganduri.

“- Hei, haideti! - Copii, haideti, treziti-va! - Sunt copii aici, haide!”

Tatal celor sase copii spune ca-i va fi recunoscator politistului toata viata pentru ca i-a salvat familia.

Jeremy GIBLAINT, VECIN: “Incerc sa-mi amintesc tot ce a fost si inteleg cat eram de aproape sa pierdem totul, sa pierdem familia.”

Casa avea alarma de incendiu, dar aceasta n-a functionat. Iar intrucat toti membrii familiei dormeau, orice clipa putea deveni fatala.