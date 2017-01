Un tata singur a aflat ca are cancer terminal. Gestul impresionant facut pentru fiul sau de 4 ani, inainte sa moara

Nick Rose in varsta de 40 de ani din Devon a luptat impotriva cancerului care s-a raspandit intr-un mod agresiv din oase in plamani. Intre timp, barbatul a decedat, conform Daily Mail

#DailyMail #News Nick Rose from Devon with cancer spent final months finding a foster family for his sonhttps://t.co/chmq2GWm8C

— MiroirVd (@VdMiroir) January 11, 2017

Desi avea dureri crunte inainte se moara, prioritatea sa a fost sa ii gaseasca o familie care sa aiba grija de fiul sau, Logan. Acum fiul sau se afla alaturi de o familie adoptiva in Torquay.

Potrivit prietenilor lui Nick, mama copilului l-a parasit inca de la nastere.

Unul dintre cei mai apropiati prieteni ai lui Nick, Aaron Crompton, a avut grija de Logan in ultimele luni de viata ale barbatului. Sora lui Aaron, Amy, a pornit o campanie de stranger de fonduri pentru baiat.

Ea a spus: “Nick a incercat sa ramana puternic pentru Logan cat mai mult posibil.” Pana acum s-au strans peste 1700 de euro pentru inmormantarea lui Nick.