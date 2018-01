Un taxi al viitorului, care te duce la destinatie fara sofer a fost prezentat la o expozitie de tehnica in Las Vegas - VIDEO

Un taxi al viitorului, care te duce la destinatie fara sofer a fost prezentat la o expozitie de tehnica in Las Vegas. Un BMW seria 5 a fost adaptat de catre inginerii unei companii de taxi astfel incat circula pe autopilot fiind programat printr-o aplicatie de la smartfonul clientului. Serviciul deocamdata a fost testat si urmeaza sa fie pus in aplicare peste 2 ani in Singapore.