Un taximetrist a lovit mai multi pietoni, inclusiv suporteri veniti la Cupa Mondiala, in centrul Moscovei. Acesta a incercat sa fuga, insa a fost prins de politie - VIDEO

Din imagini se vede cum un taximetru iese brusc din sirul de masini si loveste pietonii. Vehiculul galben parcurge pe trotuar aproximativ zece metri, apoi se opreste intr-un indicator rutier.

Soferul, un individ imbracat in negru, iese repede din masina si incepe sa fuga. Mai multe persoane incearca sa-l opreasca, acesta insa reuseste sa scape. In cele din urma barbatul a fost prins de oamenii legii, carora le-a declarat ca accidentul s-a produs din cauza ca era obosit si nu dormise de 24 de ore.

SOFER TAXI: “Eu sigur nu inteleg, voiam sa apas pe frana si sa las o persoaa sa treaca strada, dar am apasat acceleratia. Ulterior am lovit oamenii si deodata am fugit. M-am speriat ca ma vor ucide.”

Martorii insa spun altceva.

"Am impresia ca a fost un gest deliberat pentru ca aproape ca se formase un blocaj in trafic, masinile mergeau foarte incet. Cum poti sa pierzi controlul asupra volanului si apoi sa accelerezi si sa intri in oameni?”

Desi imaginile si martorii par sa contrazica versiunea oficiala, Autoritatea pentru mangementul traficului din Moscova sustine ca taximetristul de 28 de ani - care are o licenta emisa in Karghastan - nu a intrat in mod deliberat in multime. In consecinta, 8 persoane, inclusiv doi suporteri mexicani s-au ales cu rani in umra impactului. Victimile se afla inafara oricarui pericol.