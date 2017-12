Un taximetrist din SUA si-a impodobit taxiul cu 11.000 de beculete: "Politistii m-au oprit si m-au intrebat daca pot sa se fotografieze cu taxiul meu” - VIDEO

De trei ani acest sofer de taxi din Carolina de Nord nu-si decoreaza locuinta de Craciun, ci masina. Si nu e deloc putin de munca.

” - Sunt cam 11 mii de beculete. - Cat ti-a luat pana a ajuns sa arate asa? - Vreo 40 de ore.”

Dar se merita, spune soferul.

”Eu incerc sa aduc lumina in sufletele oamenilor, iar reactia lor este minunata. Oamenii spun ca le place cum arata masina si ca se simt bine in taxi.”

De fiecare data incearca sa-si decoreze diferit masina. In acest an are, in premiera, si rotile luminoase. Admiratorii le-au remarcat imediat, dar si politistii.

”- Te-au tras pe dreapta?- Da, de vreo cinic ori. Politistii din Raleigh m-au oprit si m-au intrebat daca pot sa se fotografieze cu taxiul meu.”

Barbatul sustine ca are mai multi clienti in aceasta perioada, de aceea va pastra luminitele pana la inceputul lunii ianuarie.