Un temut jihadist kosovar a intrat in Europa cu 400 de "soldati ISIS" pentru a comite atacuri. Cine este Lavdrim Muhaxheri

Citand un raport secret al serviciilor de informatii, Daily Mail sustine ca Lavdrim Muhaxheri, un comandatat ISIS, care a aparut in mai multe clipuri de propaganda a Statului islamic, s-ar fi intors in Europa din Siria pentru a pune la cale atentate.

Temutul si sangerosul jihadist kosovar, Lavdrim Muhaxheri, a lucrat intr-o baza militare NATO pana in 2012, dupa care a plecat direct in Siria. A aparut de atunci in mai multe clipuri de propaganda in care ii cheama pe albanezi la jihad, iar intr-o inregistrare executa un barbat cu o racheta.

In urma cu cateva zile sapte presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic au fost arestati in Kosovo pentru ca intentionau sa comita atentate in tari balcanice si sa creeze o filiala a organizatiei in aceasta zona. Conform procurorilor, cei sapte militanti islamisti aveau legaturi cu Lavdrim Muhaxheri, cunoscut si ca Abu Abdullah al Kosova, si primisera instructiuni de la el pentru comiterea de atentate.

Potrivit unor informatii ajunse in presa Lavdrim Muhaxheri impreuna cu zeci de soldati ai Statului Islamic ar fi intrat in Europa deghizati ca refugiati si pregatesc atacuri. Ziarul italian L'Espresso noteaza ca in jur de 300-400 de membri ISIS au ajuns in Europa alaturi de el, intai in Kosovo, apoi au trecut granitele dandu-se drept refugiati.

De asemenea o organizatie apropiata Statului Islamic i-a indemnat miercuri pe sustinatorii jihadistilor sa lanseze atacuri vizand tinte precum piete sau spitale din Europa in perioada sarbatorilor de iarna. De asemenea, i-a indemnat pe musulmani sa stea departe de petrecerile crestine

Secretarul general NATO: Exista un risc permanent de comitere a noi atacuri teroriste

Riscul comiterii de noi atacuri teroriste de catre organizatia Statul Islamic ar putea exista si in 2017, iar atentatul de la Berlin ne-a reamintit in mod brutal ca traim in societati libere si deschise, unde nu ne putem apara 100% de atacuri comise de cei dispusi sa foloseasca orice mijloace pentru a provoca suferinta, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, intr-un interviu publicat vineri de DPA.

El a subliniat ca forta militara este un instrument extrem de puternic, dar ea nu rezolva intotdeauna problemele si, dupa analizarea situatiei din Siria, NATO a decis ca folosirea fortei armate ar agrava situatia din teren. ''Utilizarea fortei militare de catre aliatii NATO contra regimului lui Bashar Al-Assad in Siria fara un mandat clar din partea Natiunilor Unite risca sa agraveze conflictul de la Alep si din restul Siriei si ar putea duce la un conflict regional mai extins'', a spus Stoltenberg.

Acesta a tinut sa sublinieze faptul ca principala misiune a Aliantei este de a proteja statele membre si teritoriul lor si ca NATO ''nu este o politie mondiala''.

''Trebuie sa amintim ca motivul pentru care NATO desfasoara forte in tarile baltice este de a apara pacea, de a garanta ca noi cautam pacea intr-o situatie unde am vazut o consolidare militara semnificativa rusa si dorinta Rusiei de a folosi forta contra Ucrainei vecine. Dar noi raspundem intr-o maniera masurata, defensiva si in mod proportional, iar obiectivul este de a nu provoca un conflict, ci de a-l preveni'', a explicat inaltul oficial al Aliantei Nord-Atlantice.

Referitor la presedintele ales al SUA, Donald Trump, Stoltenberg si-a exprimat convingerea ca Statele Unite ale Americii vor continua sa-si onoreze angajamentele, sa fie prezente in Europa si sa ramana angajate fata de parteneriatul transatlantic.

''In acelasi timp, cred ca este important sa discutam cu rusii. Dialogul este si mai important atunci cand tensiunile cresc. Este esential sa ne asezam la discutii, sa incercam sa detensionam situatia si sa facem noi eforturi pentru un parteneriat mai constructiv, o relatie mai constructiva cu Rusia'', a adaugat secretarul general al NATO.