Un trailer cu masini de lux a trecut pe sub un pod prea scund. Cum arata dupa impact - FOTO

Cupolele a cel puţin două maşini de lux noi au fost zdrobite în accidentul care a avut loc miercuri dimineaţă, la ora locală 8:00, în Marshall Place, relatează BBC News.

Poliţia a fost chemată la faţa locului, deoarece bucăţile din metal ajunse pe şosea au provocat probleme de trafic rutier.

Network Rail, compania feroviară care administrează podul, a postat pe Twitter un mesaj prin care a transmis că acesta a fost inspectat de ingineri şi nu a suferit nicio avarie în urma accidentului.

