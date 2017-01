Un tren a deraiat in estul Indiei: Aproape 40 de oameni au murit, iar mai mult de 50 sunt raniti - VIDEO

Opt din cele 21 de vagoane ale trenului au iesit de pe sine. In imaginile filmate la fata locului pot fi vazute vagoane rasturnate si echipe de salvare care incearca sa-i scoata pe pasagerii blocati.

Trenul efectua o cursa interna si a deraiat aproape de intrarea in gara. 36 de oameni au murit. O ancheta a fost pornita pentru a stabili cum s-a intamplat totul. Acesta este al treilea accident feroviar din ultimele luni din India. In noiembrie, 150 de oameni au murit dupa ce un tren a deraiat. Sistemul feroviar din India este al treilea ca marime din lume, dar are nevoie de reparatii si modernizari.