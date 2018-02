Un tren care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit un camion de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata, in statul Virginia - VIDEO

Trenul in care se aflau mai multi congresmani republicani a lovit camionul de gunoi, avand viteza destul de mare. In urma impactului, remorca TIR-ului s-a desprins de cabina. In vehicul se aflau trei persoane, una si-a pierdut viata, iar alte sunt acum la spital, sub supravegherea medicilor.

Bradley BYRNE, CONGRESMAN REPUBLICAN: ”Eram asezati si am simtit o lovituri puternica, care ne-a socat pe toti.”

Serviciul de presa de la Casa Alba a anuntat ca niciun oficial republican nu a avut de suferit in urma accidentului. Toti se indreptau in statul Virginia, pentru a participa la un seminar la care va fi prezent si presedintele Donald Trump. Deocamdata nu au fost anuntate detalii despre accident si din ce cauza s-a produs.