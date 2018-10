Un tren de mare viteza, cu 500 de pasageri la bord, a luat foc pe o cale ferata din Germania. Doua vagoane au fost cuprinse de flacari - VIDEO

Trenul de mare viteza a luat foc din mers la o ora de varf, asa ca era plin cu pasageri. Din imagini se vede cum doua dintre vagoanele garniturii sunt in flacari, iar pompierii incearca sa stinga incendiul. In paralel, salvatorii au evacuat in graba 500 de oameni care se aflau la bord.

Toti au fost adapostiti la un centru comunitar din apropiere, iar apoi transportati cu autobuzele la destinatie, in orasul Frankfurt.

De ce a izbucnit focul, deocamdata nu este clar. Dupa incident, o linie de cale ferata a fost inchisa, iar trenurile au circulat cu intarziere. Totodata, din cauza fumului dens, circulatia pe o autostrada a fost interzisa.