Cel putin 21 de calatori au fost raniti. Doi dintre ei, care se aflau in stare grava, au fost transportati cu elicopterul la spital. Primii care au sarit in ajutorul victimelor au fost fermieri care munceau in zona. Autoritatile au anuntat ca vagoanele s-au rasturnat din cauza noroiului si apa care s-a acumulat in zone, si a acoperit calea ferata, din cauza ploilor torentiale.