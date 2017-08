Un turist a fost batut pe strada de un trecator, in Germania. De ce l-a aplaudat toata lumea pe agresor - FOTO

Potrivit AP, un turist beat din SUA a fost batut de un trecator in centrul Dresdei, dupa ce a facut in repetate rânduri salutul nazist. Incidentul a avut loc sâmbata dimineata, potrivit politiei, care nu a divulgat despre victima decât ca are 41 de ani.

Americanul este anchetat deoarece gestul sau a incalcat legile germane care intertic folosirea simbolurilor naziste. si agresorul sau este cautat de politie.

Acum o luna, doi turisti chinezi aflati in Berlin au fost opriti de oamenii legii dupa ce s-au pozat facând salutul nazist in fata cladirii Reichstag-ului.