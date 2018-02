Un turist a murit in Thailanda, dupa ce a s-a urcat in virful unei cascade pentru a-si face o fotografie spectaculoasa si a cazut de acolo - VIDEO

Jiri Barta in varsta de 31 de ani venise in vacanta in Thailanda la inceputul lunii februarie, impreuna cu prietenii sai. Pentru a explora zona, grupul de turisti a inchiriat motociclete, iar ieri au ajuns la o cascada, unde au decis sa-si faca poze.

Tanarul ar fi ignorat semnul: acces interzis si a mers chiar in varful cascadei. Prietenii urmau sa-l fotografieze. El, insa, a alunecat si a cazut de la o inaltime de peste 30 de metri, izbindu-se de pietre.

Boonchai WANNAWATCHANSUNTORN, POLITIST: “Exista o atentionare scrisa atat in Thailandeza cat si in engleza ca accesul este interzis, acesta insa a fost ignorat.”

Pretenii sai au coborat imediat si au incercat sa-l reanimeze pe barbatul care inca mai respira. Totusi, in scurt timp el s-a stins. Salvatorii, impreuna cu localnicii s-au chinuit 5 ore pana cand au recuperat corpul neinsufletit al victimei.