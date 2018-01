Un turneu de jocuri de carti s-a incheiat tragic in Portugalia. Un centru de recreere a luat foc. Cel putin 8 persoane au murit, iar 50 au suferit arsuri - VIDEO

S-a intamplat in orasul Tondela, din nordul Portugaliei. In acel centru de recreere se aflau peste 70 de persoane, anunta autoritatile. Oamenii participau la un turneu de joc de carti. La un moment dat, in incaperea a luat foc, iar acoperisul a inceput sa se prabuseasca. Oamenii s-au imbulzit sa iasa afara.

Jose GOMES JESUS, PRIMAR TONDELA: “Incendiul a pornit, cel mai probabil, de la un resou. Din cauza conditiilor critice, oamenii au incercat sa iasa, multi dintre ei suferind rani. “

8 persoane insa nu au mai putut fi salvate. Alte 50 au suferit arsuri si au ajuns la spital. Medicii portughezi spun ca unii pacienti sunt in stare extrem de grava si vor avea nevoie de interventii chirurgicale. La fata locului, au intervenit pompierii, care au reusit sa localizeze incendiul intr-o ora. Politia investigheaza cazul.