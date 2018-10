Un ucrainean cu cetatenie romana, retinut in cazul jurnalistei ucise din Bulgaria. Comisia Europeana cere sa se investigheze daca crima are legatura cu activitatea profesionala a tinerei - VIDEO

Un ucrainean cu cetatenie romana a fost retinut in legatura cu moartea jurnalistei din Bulgaria, violata si ucisa la sfarsitul saptamanii trecute. Comisia Europeana a cerut ca acest caz sa fie investigat pentru a stabili daca omorul are legatura cu activitatea profesionala a tinerei. Astazi, in presa internationala se vehicula ca suspectul ar fi moldovean.