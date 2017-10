Un urs care a evadat din cusca unui barbat din Rusia s-a napustit peste un batran si l-a omorat. De frica, satenii nu au iesit din case, asteptand echipele de interventie. Cum l-au prins - VIDEO

Primii in satul Semiluk, din Voronej, au ajuns cativa agenti de patrulare, care se aflau in apropiere. Mai bine de jumatate de ora ursul s-a plimbat prin gradini, tinand oamenii in case. Politistii au chemat intariri, iar pentru a opri animalul de 300 de kilograme, acestia au tras de 9 ori din arma de serviciu, pana cand animalul nu a cazut la pamant mort.

Ursul era tinut de un barbat din sat, care a creat in propria curte o mica gradina zoologica. Animalul a reusit sa iasa din cusca, ranind stapanul. Apoi, s-a napustit peste un batran de 87 de ani din sat, care s-a stins ulterior.

"Va imaginati cat de repede fuge un urs? Imediat el a sarit peste gard, pe care l-a stricat, iar apoi a cazut de pe gard.“

Sotia stapanului spune ca asemenea incidente nu au mai avut loc, iar animalul era linistit, de obicei.

"Am auzit un zgomot si m-am apropiat. El a inceput sa rupa scandurile, apoi le-a scos. I-am adus niste fructe, dar nu a reactionat. “

"Sotia ii spunea sa duca ursul din curte, dar el nu o asculta. Iata ca ursul a crescut. “

Politia investigheaza acest caz.