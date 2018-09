Un val de ger arctic ajunge in Europa. Potrivit unei harti publicate de severe-weather.eu, temperaturile vor scadea si in Republica Moldova. Ce spun specialistii moldoveni

Două valuri de frig vor ajunge în Europa săptămâna viitoare. Masa de aer rece va ajunge inclusiv în zona Mediteraneană, dar şi în nordul Africii, informează severe-weather.eu.

Nordul şi vestul Europei vor înregistra scăderi ale temperaturilor începând de vineri, după care masa de aer polar se va răspândi dinspre Oceanul Atlantic spre centrul şi nord-estul Europei, afectând în special Peninsula Scandinavă, Marea Britanie şi Irlanda, dar şi ţările din centrul şi estul continentului.

A very first Arctic outbreak of the autumn will blast across Europe early next week. Much, much colder weather will advect all the way across E-CNTRL Europe including Balkan peninsula and will also be pushed into far south Medtierranean and north Africa. https://t.co/AxnOjSSmaY pic.twitter.com/FjLnpjfnTE