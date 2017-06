Un vehicul cu placute de inmatriculare moldovenesti care urma sa ajunga in Franta a fost implicat intr-un grav accident pe o sosea din Romania: patru persoane, la spital - VIDEO

Potrivit presei de peste Prut, accidentul a avut loc sambata seara in jurul orei 22:30 pe DN1C intre localitatile Coplean si Catcau. Din primele informatii, un autoturism Seat inmatriculat in judetul Salaj care circula pe directia Baia-Mare – Dej s-ar fi angajat in depasirea unui autotren fara sa se asigure, intrand in coliziune cu un microbuz inmatriculat in Republica Moldova in care se aflau patru persoane. In urma impactului extrem de violent, soferul autoturismului, un tanar in varsta de 19 ani din Capalna si pasagerul de pe locul din dreapta, in varsta de 22 de ani, au suferit mai multe rani.





De asemenea, din microbuzul cu moldoveni care se deplasa spre Franta, au fost ranite doua persoane, un barbat in varsta de 40 de ani si fiica lui de doar 10 ani.

In scurt timp, la fata locului au ajuns si echipajele de interventie care i-au preluat pe cei patru raniti si i-au transportat la Spitalul Municipal Dej. Conform informatiilor furnizate de dr. Mariana Baciu de la Substatia de Ambulanta Dej, ranile suferite de cele patru persoane nu le pun viata in pericol. Politistii de la rutiera au deschis o ancheta in acest caz, urmand a stabili cu exactitate circumstantele producerii accidentului, noteaza dejeanul.ro.