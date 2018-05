Un videoclip emotionant in care un copil musulman ii indeamna pe liderii lumii sa renunte la razboaie a devenit viral pe internet. Baietelul i se adreseaza lui Vladimir Putin, Donald Trump - VIDEO

Este povestea unui copil refugiat, care le vorbeste celor mai influente figuri ale lumii. Domnule presedinte, se adreseaza el sefilor de stat, mergeti cu mine acasa sa vedeti locuinta in ruine. Dupa discutia cu Donald Trump, copilul apare alaturi de Vladimir Putin, caruia ii spune ca in timp ce presedintele rus ia masa, in alte tari oamenii mor, facand referire la razboiul din Siria, unde Moscova a efectuat numeroase bombardamente, sustinand regimul Bashar al Asad.

Iar cancelarul german este pus fata in fata cu numeroasele barci pline cu imigranti, care mor fiind in cautarea unei vieti mai bune. Anterior, Angela Merkel declarase de multe ori ca Europa este vulnerabila in fata refugiatilor si sunt necesare masuri dure pentru a solutiona problema.

De cate ori inchid ochii aud bubuiturile bombardamentelor, ii spune copilul liderului de la Phenian, Kim Jong Un.

In clipul video se vorbeste si despre criza de la Ierusalim, izbucnita dupa ce Statele Unite au anuntat ca isi muta ambasada de la Tel Aviv.

Spotul video a fost publicat de o companie din Kuweit, care timp de 10 ani lanseaza asemenea filmulete. Anul trecut, de exemplu, intr-un videoclip a fost abordata problema atacurilor teroriste in toata lumea.