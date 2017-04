Un ziar din Mexic se inchide, dupa ce o jurnalista a fost asasinata: "Adios!"

El Norte era printre cele cinci ziare locale ale unui oras de frontiera din Mexic. Alaturi de El Diario, El Mexicano, El PM si Hoy, El Norte avea un tiraj de 30.000 de exemplare de luni pana joi si de 35.000 de exemplare de vineri pana duminica. Editorul ziarului, Oscar Cantu Murguia, a informat cititorii asupra deciziei printr-o scrisoare intitulata ,,Adios!’’ publicata pe prima pagina a ziarului.

In scrisoare, editorul vorbeste despre cum jurnalismul critic nu mai este un gen sigur si despre cum ziarul nu doreste sa puna in pericol vietile angajatilor. Pentru a intari aceasta afirmatie, in text apare numele lui Miroslava Breach, o jurnalista care a fost impuscata mortal pe 23 martie, cand iesea din casa. La locul faptei, anchetatorii au gasit un bilet, in care asasinul a lasat scris: ,,Pentru ca ai fost gura sparta.’’

Reporterita la un ziar national intitulat La Jornada, Breach era si corespondenta pentru El Norte, iar pentru editorul Murguia, un astfel de eveniment nu trebuie sa se mai repete vreodata.

In ciuda faptului ca El Norte se va inchide, editorul jura ca va lupta impotriva nedreptatilor si din alte locuri si ca va ramane loial idealurilor promovate de-a lungul celor 27 de ani in care ziarul si-a desfasurat activitatea. Un purtator de cuvant al ziarului a declarat ca site-ul organizatiei va continua sa opereze, relateaza The Guardian.

Cel putin 38 de jurnalisti au fost ucisi in Mexic incepand cu anii 1992, afirma Comitetul pentru Protectia Jurnalistilor. Pe langa Breach, inca doi jurnalisti au fost asasinati in Guerrero si Veracrus anul acesta, ambele locuri fiind cunoscute ca adevarate focare de violenta si trafic de droguri. Un alt jurnalist a fost impuscat pe 29 martie in Poza Rica si se afla in prezent intr-o stare critica, iar un atac armat asupra unui jurnalist in San Jose del Cabo l-a ucis pe bodyguard-ul acestuia.