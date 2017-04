Una dintre cele mai mari biserici din Rusia a fost mistuita de flacari. Un slujitor, care se afla in interior, si-a pierdut viata - VIDEO

Era in jurul orei 4 dimineata cand cineva a sunat la pompieri si a anuntat despre incendiu. Flacarile au pornit in Casa tuturor religiilor, din orasul Kazani. Pana la venirea salvatorilor, o buna parte din cladire a fost cuprinsa de flacari. Mai mult, din cauza constructiei complicate, pompierii abia au reusit sa patrunda in interior pentru a stinge incendiul.

"Sunt galerii, treceri şi scări. A fost complicat să întoarcem scara, pentru că acolo nu sunt intrări speciale pentru pompieri. Am fost nevoiţi să forţăm construcţia metalică."

Un slujitor nu a reusit sa iasa din cladirea arzanda si a murit. Trupul acestuia a fost gasit ulterior de pompieri. Focul ar fi pornit de la etajul 2 si s-a extins rapid in alte incaperi. In total, au ars peste 200 de metri patrati. Oamenii din apropiere nu au putut decat sa urmareasca neputinciosi cum lacasul este facut scrum.

"Mă adresez tuturor oamenilor ca să ne ajute să restabilim casa sfântă."

Pompierii urmeza sa stabileasca de la ce au pornit flacarile. Preliminar, salvatoriinu exclud ca biserica a fost incendiata intentionat de cineva.