Una dintre cutiile negre ale avionului rusesc prabusit in Marea Neagra a fost gasita. Vedeta care trebuia sa fie la bord

UPDATE 10:30 Rusia a suspendat toate zborurile avioanelor sale Tupolev-154 pana cand va afla cauza din care un aparat din acest model, datand din perioada sovietica, s-a prabusit duminica in Marea Neagra, toate cele 92 de persoane aflate la bord murind, a anuntat marti agentia de presa Interfax citand o sursa anonima, informeaza Reuters.

Una dintre cutiile negre a fost gasita marti dimineata

Autoritatile au recuperat in noaptea de luni spre marti una dintre cutiile negre ale avionului militar rus care s-a prabusit in Marea Neagra, in apropiere de Soci, relateaza Russia Today citata de News.ro. “In cursul operatiunilor de cautare, una dintre cutiile negre a fost gasita sub cabina aeronavei”, a spus o sursa militara, adaugand ca alte doua cutii negre, aflate in zona cozii, nu au fost localizate deocamdata.

Potrivit agentiei TASS, cutia neagra a fost scoasa din apa si va fi trimisa la Moscova, unde va fi examinata de specialisti din Ministerul rus al Apararii.

“Una dintre teoriile-cheie pentru tragedie, in acest moment, este ca obiecte straine au intrat in motor”, a afirmat sursa, adaugand ca alte cauze posibile, precum o eroare de pilotaj sau o problema tehnica, sunt anchetate de asemenea.

Cel putin 12 cadavre au fost scoase deocamdata din apa, a declarat o sursa din politie pentru RIA Novosti. Trupurile a zece dintre victime, cinci barbati si cinci femei, au fost transportate la insitutul medico legal din Moscova pentru autopsie.

In aeronava ar fi trebuit sa se afle si Toto Cutugno, care urma sa cante alaturi de corul armatei. Artistul a refuzat insa invitatia pentru ca avea alte angajamente. Prabusirea aeronavei a decimat faimosul ansamblu Alexandrov al Armatei Rosii, un autentic simbol national in Rusia. Corul urma sa cante pentru soldatii rusi din Siria. Un altar improvizat in fata salii moscovite, unde isi tinea repetitiile, creste de la o ora la alta. Cu ochii in lacrimi, membrii orchestrei politiei au depus flori si au cantat pentru cei care au pierit.

La bordul aeronavei se aflau si noua jurnalisti rusi, inclusiv o echipa a postului NTV. Colegii lor sunt coplesiti de brutala disparitie a cameramanului Oleg Pestov, a sunetistului Eugen Tolstov si a reporterului Mihail Lujetki.