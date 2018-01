Una dintre elevele ranite in atacul dintr-o scoala din regiunea Buriatia este in coma. Autoritatile spun ca starea ei s-a inrautatit peste noapte - VIDEO

Una dintre elevele ranite ieri in urma atacului dintr-o scoala din regiunea Buriatia este in coma. Autoritatile spun ca starea ei s-a inrautatit peste noapte. Intre timp, mai multi medici din Moscova si Sankt-Petersburg au ajuns in orasul unde s-a intamplat tragedia pentru a-i opera pe ceilalti raniti.