Unde puteti manca daca va este foame dar nu aveti bani? Din pacate nicaieri la noi in tara, in Canada insa este posibil - VIDEO

Un simplu anunt lipit de geamul restaurantului anunta oferta sa neobisnuita: “ Daca nu ai bani si esti flamand, intra si vei primi hrana. “

"De ce nu le-am da de mâncare, dacă asta este ce-şi doresc oamenii?"

Proprietarul restaurantului le-a spus angajatilor sa le dea mancare oamenilor, fara sa le puna prea multe intrebari.

"Nu judecăm oamenii. Dacă vor să mănânce, le dăm de mâncare şi atât."

Ideea de a le da mancare gratis celor saraci, a venit dupa ce proprietarul localului a vazut cati oameni nevoiasi cersesc pe strazi. Unii curiosi au vrut sa testeze daca initiativa este adevarata si nu doar o strategie de promovare. Acest tanar i-a spus bucatarului ca a ramas fara bani, a cerut de mancare si... a primit-o.

"Am spus apoi că am bani şi am plătit. Le-am mulţumit şi le-am spus că sunt fantastici."

Unii vizitatori au fost incantati de actiune si au donat pentru restaurant ca sa poata oferi hrana mai multor oameni. In fiecare zi, cel putin 5 persoane vin sa manance. In meniu gasesc tot felul de bunatati, din bucataria orientala, de la shaorma pana la supa de linte.