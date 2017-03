Ungaria a primit unda verde de la UE pentru centrale nucleare facute de rusi. "Ne indatoram pe zeci de ani Kremlinului"

Uniunea Europeana a autorizat Ungaria sa construiasca doua reactoare nucleare cu ajutorul Rusiei, dupa ce Budapesta s-a angajat sa ia masuri de protejare a concurentei in sectorul energetic, relateaza The Associated Press.

Acordul ungaro-rus cu privire la construirea a doua noi reactoare la Centrala Nucleara Paks, incheiat in urma cu trei ani, a fost suspendat pe perioada unui control european. UE a verificat daca ajutoare din partea statului ungar ar afecta concurenta.

”Guvernul ungar si-a asumat angajamente substantiale, care au permis Comisiei Europene sa aprobe investitia in baza reglementarilor europene cu privire la ajutorul de stat”, a declarat comisarul european insarcinat cu Concurenta Margrethe Vestager.

Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca spera la incepere cat mai rapida a lucrarilor de constructie. Extinderea centralei nucleare ungare va fi finantata in principal printr-un imprumut acordat de Rusia, in valoare de zece miliarde de euro (10,6 miliarde de dolari) si va fi realizata de gigantul rus Rosatom.

Guvernul ungar sustine ca neinlocuirea celor patru reactoare sovietice de la Paks ar creste dependenta Ungariei de livrarile ruse de gaze naturale folosite in producerea electricitatii. Activisti de mediu se opun proiectului, pe care-l considera prea scump, leaga si mai mult sectorul energetic ungar de Rusia, iar costul lui urias va impiedica tara sa investeasca suficient in surse de energie durabila.

Orban si Putin au anuntat acordul in ianuarie 2014.

In cadrul angajamentelor pe care si le-a asumat la CE, Budapesta urmeaza sa vegheze ca profitul sa nu poata sa fie reinvestit intr-o capacitate de productie suplimentara si sa vanda cel putin 30% din productie pe bursa de electricitate. De asemenea, noile operatiuni se vor desfasura separat de cele deja existente la Paks.

Guvernul ungar nu a reactionat imediat dupa anuntul european, insa partide de opozitie si-au exprimat consternarea. ”Noi consideram ca aceasta investitie, depasita, creste vulnerabilitatea natiunii noastre in fata Rusiei si indatoreaza familiile ungare timp de zeci de ani”, a apreciat Coalitia Democratica, condusa de fostul premier Ferenc Gyurcsany.

Partidul ecologist Politica poate fi diferita incearca sa obtina organizarea unui referendum, in speranta opririi extinderii centralei.