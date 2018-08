Unul dintre cei doi romani declarati morti in urma tragediei din Genova este in viata, au informat autoritatile de la Bucuresti. Barbatul se afla in coma la spital - VIDEO

“Doamne Dumnezeule!”

Autoritatile de la Bucuresti au anuntat ieri ca doi cetateni romani au decedat in urma tragediei din Italia. Astazi s-a aflat ca, de fapt, una dintre victime este in viata. Eroarea a fost sesizata dupa ce rudele barbatului au constatat ca trupul neinsufletit prezentat pentru identificare nu era cel al cetateanului roman in cauza.

Ministerul roman de Externe a anuntat ca barbatul are 36 de ani si este sofer de TIR. Acum el se afla in coma la spital.

Ce-a dea doua victima este Anatolie Malai, cu dubla cetatenie – romana si moldoveneasca. Intre timp, in presa italiana apar tot mai multe declaratii ale martorilor tragediei. Un sofer a povestit ca s-a oprit la doar cativa metri de prapastia provocata de prabusirea podului. Acesta spune ca a vazut cum constructia se ruineaza. Apar informatii noi si despre persoanele decedate.

Printre acestea erau doi tineri francezi de 20 si 22 de ani. Un italian, impreuna cu iubita se intorceau din vacanta cand tragedia le-a luat viata. Acest barbat era un lucrator in domeniul protectiei mediului. Se afla sub viaduct impreuna cu un coleg atunci cand podul a cazut peste ei.

Prim-ministrul italian a anuntat ca cei vinovati vor fi trasi la raspundere.

Giuseppe CONTE, PREMIERUL ITALIAN: “Guvernul va face tot posibilul pentru ca astfel de tragedii sa nu se mai intample.”

Inca acum doi ani un inginer din Genova a semnalat probleme majore legate de siguranta constructiei, adaugand ca podul Morandi este un esec al ingineriei. Din imaginile facute inaintea tragediei se vede ca viaductul e intr-o stare proasta, iar mai multe cabluri atarna de el.

Potrivit aceluiasi arhitector, un motiv al prabusirii ar fi coroziunea cablurilor de otel care sustin structura. Alte imagini arata ca podul s-ar fi aflat in proces de reparatie.

Autoritatile desfasoara in continuare operatiuni de cautare a oamenilor aflati printre ruine, iar ultimul bilant arata 39 de morti printre care si trei copii cu varste cuprinse intre 8 si 13 ani. 15 persoane au fost ranite, iar 12 dintre acestea sunt in stare grava. Portiunea care s-a prabusit avea o lungime de aproximativ 80 de metri.

In jur de 30 de masini si cinci camioane au cazut in gol de la aproape 50 de metri inaltime. Podul a strivit si doua depozite. Cunoscut si ca Podul Brooklyn al Genovei, viaductul Morandi, este de regula intens circulat. Acesta a fost construit in anii 1960, iar in 2016 a fost consolidat.