Unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri din Rusia si fratele sau, cunoscuti drept apropiati ai premierului Dmitrii Medvedev, au fost arestati la Moscova - VIDEO

Fratii Magomedov sunt suspectati de furt prin fraude si delapidari si sunt acuzati ca faceau parte dintr-un grup infractional organizat. Procurorii ii suspecteaza ca ar fi furat aproximativ 44 de milioane de dolari, care ar fi fost transferati din Rusia in niste conturi offshore, controlate de acestia.

Deocamdata nu se cunoaste locul exact in care se afla banii depozitati. Investigatiile autoritatilor ruse ar viza si o delapidare de 13,2 milioane de dolari, bani care ar fi fost destinati constructiei unui stadion de fotbal in Kaliningrad, pentru campionatul mondial de fotbal care va avea loc in Rusia. Cei doi frati au facut avere pe vremea cand Dmitri Medvedev era presedinte al Rusiei, mai ales prin contracte banoase cu statul.

“Judecatorul a decis sa respinga cererea apararii de a dispune o masura de reprimare in afara de arest, arest la domiciliu sau eliberare pe cautiune. Se dispune arestarea lui Ziavudin Magomedov pentru o perioada de doua luni, adica pana pe 30 mai, 2018.”

Ziavudin Magomedov are afaceri in constructii, logistica, transporturi si companii de energie prin grupul Summa - fiind pe locul 63 in topul Forbes al celor mai bogati oameni din Rusia. Proprietatile sale sunt estimate la aproape 1,4 miliarde de dolari.

De asemenea, fratele sau, Magomed, ar avea o avere de 450 de milioane de dolari. Fratii Magomedov au pledat nevinovati, sustinand ca acest caz nu sta in picioare la o verificare mai minutioasa.