Suleiman Kerimov a fost retinut luni seara pe aeroportul din Nisa, in cadrul unei investigatii privind spalare de bani si frauda fiscala. Ambasada Rusiei in Franta a confirmat arestarea parlamentarului rus. Intre timp, ministerul de Externe de la Moscova au informat autoritatile franceze ca Suleiman are pasaport diplomatic, astfel acesta nu poate fi inchis pe teritoriul altor tari. Oficialii rusi au declarat ca se iau toate masurile pentru ca deputatul sa fie eliberat.