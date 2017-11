Unul dintre cei mai celebri criminali in serie si liderul unui cult in SUA, Charlie Manson, s-a stins intr-un spital din California - VIDEO

Potrivit presei din Statele Unite, criminalul in varsta de 83 de ani fusese internat intr-un spital inca la inceputul lunii noiembrie. Barbatul isi ispasea pedeapsa, fiind condamnat la inchisoare pe viata, pentru omorul a cel putin 7 persoane. Printre acestea se numara si fosta sotie a cineastului Roman Polanski, actrita Sharon Tate, care a fost ucisa cu sange rece in propria casa, alaturi de invitatii sai, desi era insarcinata in opt luni. Ea a fost injunghiata de 16 ori de adeptii lui Manson. La randul sau, criminalul care nu a ucis pe nimeni cu mana sa, a negat mereu implicarea sa in aceste crime.

“-Cu siguranta nu am facut altora ceea ce nu as vrea sa mi se faca mie.”

In casele victimelor, pe langa cadavre, oamenii legii au descoperit semne ca acele crime erau un fel de ritualuri pentru ucigasi. Acestia lasau mesaje sangeroase pe pereti si pe usi. Charlie Manson a fost condamnat la moarte, impreuna cu patru discipoli ai sai, dintre care 3 femei, in august 1969, pentru asasinarea a celor sapte persoane. In procesul sau de judecata, Manson a dat dovada de o calmitate surprinzatoare, la fel ca si adeptele sale.

“-Ea (n.r.-Linda Kasabian) va face declaratii procurorilor. -Este treaba ei. -Nu va pasa? -Sa-mi pese? -Da, daca o face sau nu o face? -Este treaba ei, nu are nici o legatura cu mine. -Dar nu aveti nici un sentiment in acest sens? -Sentimente? Am sentimente bune. A iesit soarele in aceasta dimineata. Ati observat.”

Ulterior insa, pedepsele lor au fost comutate in inchisoare pe viata. Manson a format o comunitate in desertul californian, Mansion Family, spunand ca era reincarnarea lui Iisus pe Pamant si a organizat o serie de crime. Pentru a-si promova ideologiile, criminalul si-a tatuat pe frunte zvastica, semnul fascistilor. Manson si familia sa au fost subiectul a zeci de documentare si carti.