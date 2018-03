Unul dintre cei mai cunoscuti oameni de stiinta din lume a murit. Fizicianul britanic, Stephen Hawking s-a stins la varsta de 76 de ani - VIDEO

“Nu exista nici un Dumnezeu. Nimeni nu a creat Universul si nimeni nu ne scrie soarta. Nu exista rai si nici viata dupa moarte.”

Suntem profund intristati de vestea ca tatal nostru a murit. A fost un mare om de stiinta si un om extraordinar a carui mostenire va dainui peste ani, au scris copii sai Lucy, Robert si Tim intr-un comunicat. Suferind de scleroza laterala amiotrofica, o maladie paralizanta cu care a fost diagnosticat pe cand avea 21 de ani, Stephen Hawking a stat mai mult de 50 de ani imobilizat intr-un scaun cu rotile. El comunica prin intermediul unui computer si al unui sintetizator vocal. Cu un simt al umorului desavarsit, fizicianul nu ezita sa faca glume pe seama situatiei sale.

Stephen HAWKING, ASTROFIZICIAN: "Situatia mea nu mi-a limitat niciodata stilul de viata. De cand am fost conectat la respiratie artificiala, am fost de doua ori la Bruxelles, pe insula Man, Geneva, Canada, California si sper sa ajung si in spatiu, cu Virgin Galactica a lui Richard Branson.“

In 1964, cand se pregatea sa se casatoreasca cu prima sa sotie, Jane, doctorii i-au spus ca mai are de trait intre doi si trei ani. Cu toate acestea, boala a avansat mult mai lent decat se asteptau. Omul de stiinta si-a parasit sotia pentru una din ingrijitoarele sale, cu care s-a casatorit in 1995. Hawking a devenit vestit in mare parte datorita best-sellerului sau “O scurta istorie a timpului”.

Tot el a descoperit fenomenul devenit cunoscut drept radiatiile Hawking, conform caruia gaurile negre pierd energie si, in cele din urma, dispar. Astfel, el si-a castigat renumele prin capacitatea sa extraordinara de a gasi solutii stiintifice fara sa faca anumite calcule sau experimente. Nu s-a rezumat doar la asta - si-a transformat vocea intr-un simbol, aparand intr-o serie de filme si de inregistrari vocale. Chiar si realizatorii renumitului serial de animatie The Simpsons i-au dedicat omului de stiinta un episod.

“- IQ-ul meu este de 2800.- Stephen Hawking, cel mai destept om din lume.”

Iar in 2014, pe ecrane apare filmul biografic “Teoria Intregului”, dedicat vietii si activitatii fizicianului. In pelicula este si prima sa sotie, Jane Hawking, care povesteste despre relatia lor. In acest context, Hawking s-a intalnit cu actorul Eddie Redmayne, ca parte din pregatirea rolului de om de stiinta.