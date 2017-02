Unul dintre cei mai importanti lideri separatisti din Donetk a fost ucis in aceasta dimineta: In cabinetul acestuia ar fi fost pus un dispozitiv explozibil, amplasat din timp - VIDEO

Deflagratia din cabinetul liderului separatist s-a produs putin dupa ora sase dimineata. Unele surse spun ca ar fi vorba despre un dispozitiv explozibil amplasat din timp in incapere, altele sustin ca un obuz a fost indreptat intentionat spre cladire. In urma exploziei s-a produs un incendiu, iar biroul in care se afla Mihail Tolstah a fost mistuit de flacari. Acesta a murit pe loc.

Imediat dupa incident, un numar mare de politisti a fost trimis la fata locului. Cladirea a fost inconjurata, iar fiecare masina care trecea prin zona era verificata. Autoritatile separatiste au numit incidentul un act terorist planificat de Kiev.

Eduard BASURIN, REPREZENTAT AL SEPARATISTILOR DIN DONETK ”Deocamdată nu pot să acuz pe cineva, pentru că au loc investigaţiile, dar bănuiesc că politică de extreminare a liderilor din RPD şi RPL pusă la cale de Ucraina continuă, iar moartea lui Mihail este o dovadă.”

Reprezentantii Ministerului Apararii din Ucraina au confirmat moartea separatistului si au afirmat ca acesta avea multi dusmani. Si Kremlinul a reactionat si a anuntat ca Rusia nu este implicata in acest caz. Mihail Tolstah cunoscut ca si “Ghivi” era comandantul batalionului “Somalia” si era vazut ca un erou de catre separatisti. Presa ucrainenana insa scrie ca el este vinovat de moartea a sute de soldati si civili si era cunoscut pentru comportamentul agresiv fata de militarii ucraineni luati prizonieri.

”Deschide gura. Mănâncă.”

In luna octombrie, Arseni Pavlov, un alt lider separatist cunoscut ca si “Motorola” a murit dupa ce o bomba a explodat in liftul blocului in care locuia. Iar acum patru zile, seful politiei din Lugansk a decedat dupa ce automobilul in care se afla a fost aruncat in aer. In ambele cazuri, separatistii au dat vina pe autoritatile de la Kiev, care au negat ca ar fi implicate. Pe 29 ianuarie, luptele au fost reluate in estul Ucrainei. De atunci zeci de soldati, rebeli, dar si civili si-au pierdut viata.