Unul dintre cei mai periculosi teroristi ISIS, capturat de beduini. Pedeapsa ingrozitoare pe care ar putea sa i-o aplice

Tribul Tarabin, cea mai numeroasa si mai puternica forta beduina din peninsula Sinai, a anuntat miercuri capturarea unui dintre cei mai periculosi lideri ai ISIS, cunoscut drept "Assad Ammarin", in varsta de 37 de ani (foto jos).

De asemenea, mai multi luptatori care il insoteau au cazut in mainile beduinilor iar alti jihadisti au fost ucisi in confruntarea armata ce a avut loc in zona al-Arara din nord-estul Sinaiului.

Triburile Tarabin, Sawarka si Rumailat au cazut la un acord cu regimul de la Cairo prin care se angajeaza sa ajute fortele egiptene sa elimine ISIS din Sinai. Anuntul a fost facut miercuri de unul dintre batranii tribului. Ei beneficiau deja din 2011 de un anumit grad de autonomie. Doar tribul Tarabin numara aproape jumatate de milion de persoane.

In trecut, beduinii din Sinai au mai avut ciocniri cu fortele ISIS. Cea mai recenta a avut loc pe 25 aprilie si in astfel de situatii jihadistii sunt in general arsi de vii, ca razbunare pentru atacurile comise in trecut asupra Tarabin.

Nu e clar ce se va intampla cu islamistii capturati miercuri si daca vor avea aceeasi soarta sau vor fi predati fortelor egiptene.