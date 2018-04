Unul dintre cei mai renumiti reprezentanti ai muzicii electronice, Dj Avicii, s-a stins la varsta de 28 de ani. Era cunoscut in toata lumea, fiind nominalizat la premiile Grammy si Billboard - VIDEO

In 2008, Tim Bergling castiga la o competitie de productie muzicala, iar atunci decide sa-si inceapa cariera sub numele DJ Avicii, care in budism inseamna “cel mai de jos nivel al iadului”. Trei ani mai tarziu, cu melodia “Levels” ajunge un star mondial.

De doua ori, a fost clasat pe locul 3 in topul celor mai buni Dj din lume si se numara printre cei mai platiti artisti ai muzicii electronice, castigand 28 de milioane de dolari in 2014. Pline de energie, melodiile sale au devenit nelipsite in play-listurile posturilor radio din numeroase tari, iar Avicii a fost primul Dj electro-dance care a pornit intr-un turneu in toata lumea.

Din cauza problemelor de sanatate, insa, tanarul suedez a anuntat in 2016 ca renunta la concerte. Pe langa pancreatita acuta, provocata de consumul excesiv de alcool, artistul a fost operat de apendicita si i s-a extirpat vezica biliara. In schimb, a continuat sa compuna, iar zilele trecute a fost nominalizat la premiile Billboard.

In dupa-amiaza zilei de ieri, Dj Avicii a fost gasit fara suflare in Oman, acolo unde era plecat in vacanta. Mai multe detalii insa nu se cunosc: nici unde exact a fost gasit mort si nici cauza decesului.