Unul dintre cele mai mari depozite de munitii din Ucraina a luat foc, iar sute de pompieri incearca sa stinga flacarile - VIDEO

Cerul deasupra localitatii Kalinivka a fost iluminat toata noaptea. Obuzele au explodat, iar incendiul era vazut de la mare distanta. A luat foc al doilea cel mai mare depozit de munitie din tara vecina, aflat in regiunea Vinita. A inceput imediat evacuarea localnicilor, deoarece numeroase obuze au cazut peste casele oamenilor.

”Locuim aproape, asa ca am auzit totul foarte bine. Obuzele explodau langa casa noastra.”

Pentru a stinge incendiul au fost mobilizati peste 700 de pompieri, cu 120 de autospeciale. Circulatia trenurilor in zona a fost oprita, iar spatiul aerian a fost inchis pe o raza de 50 de kilometri in jurul incendiului.

Sunt si cativa raniti, numarul exact inca nu a fost anuntat. Premierul Ucrainei, Vladimir Groisman s-a deplasat in zona si a declarat ca factori externi s-ar afla in spatele incendiului. Ulterior, procuratura militara a calificat incendiul drept un act de sabotaj.

In ultimii doi ani, mai multe depozite de munitii din Ucraina au fost distruse sau avariate de incendii declansate intentionat. In luna martie, cel mai mare depozit de munitie aflat in Harikov a luat foc. Atunci o persoana a murit.