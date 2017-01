Unul dintre fiii lui Osama Bin Laden, pus pe lista neagra a teroristilor. Cum a fost caracterizat de analisti

Hamza bin Laden a transmis, printr-un mesaj audio, ca va produce acte teroriste impotriva Statelor Unite. Specialistii l-au descris pe fiul lui bin Laden, nascut in 1989, drept “printul” al Qaeda, gruparea terorista fondata de tatal sau in anii ’80, relateaza CNN

Cand era copil, el a aparut in clipurile de propaganda ale al Qaeda, fiind inconjurat de barbati care aveau asupra lor arme, amenintand Vestul.

“Inca de la o varsta frageda, tatal sau l-a pregatit. Hamza a fost indoctrinate cu mesajul jihadist. Este un fanatic. Cred ca asta il face sa reprezinte o amenintare”, a declarat Peter Bergan, analist pe probleme de securitate nationala, autorul al cartii “Statele Unite al jihadului”.

