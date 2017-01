Unul dintre oamenii-cheie ai lui Trump, anchetat pentru relatiile cu Kremlinul. Ce a discutat la telefon cu ambasadorul rus

Agentii americani de contrainformatii au investigat comunicatiile cu Rusia ale lui Michael Flynn, consilierul national de securitate al presedintelui Trump, afirma surse citate de Wall Street Journal. Generalul in rezerva Flynn, fost sef al spionajului militar al SUA, este considerat pro-rus, fiind un invitat obisnuit al postului Russia Today si chiar invitat la un dineu cu Putin in 2015. Generalul este adeptul cooperarii intre Washington si Moscova pentru rezolvarea situatiei din Siria si eliminarea jihadistilor ISIS. De asemenea, el sustine teoria Turciei privind complotul gulenist.

Flynn este primul oficial din administratia Trump ale carui comunicatii sunt investigate, in contextul anchetei privind contactele dintre Kremlin si apropiatii lui Donald Trump. Aceasta este desfasurata de agenti FBI, CIA, NSA si ai Trezoreriei.

Sursele Wall Street Journal nu au precizat cand a inceput ancheta, daca mai este inca in desfasurare sau daca a produs vreun rezultat. Agentii incearca sa stabileasca natura contactelor lui Flynn cu oficiali ai Kremlinului si daca in cadrul acestora a fost incalcata legea.

Un element-cheie in ancheta il constituie o serie de conversatii telefonice intre Flynn si ambasadorul rus in SUA, care au avut loc pe 29 decembrie - adica ziua cand administratia Obama a anuntat sanctiuni impotriva Rusiei in replica la atacurile cibernetice care au afectat alegerile prezidentiale. Echipa lui Trump se apara insa, spunand ca discutia s-a referit doar la aspectele logistice ale organizarii unei intalniri intre liderul de la Casa Alba si cel de la Kremlin.