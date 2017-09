Uraganul Irma a lovit cu furie insulele Caraibe, unele fiind devastate. Pagube uriase sunt si pe doua insule franceze: 9 morti si zeci de raniti - VIDEO

Insula Saint Martin, impartita de Franta si Olanda, a fost lovita cu forta de uraganul Irma. Multe cladiri de pe partea franceza au fost distruse de rafalele devastatoare, care au atins viteze de peste 250 de kilometri pe ora. Ploile au provocat inundatii periculoase, iar cateva constructii s-au prabusit.

Cel mai puternic uragan format in Atlantic in ultimul deceniu a trecut si peste insula franceza Saint Barthelemy, o destinatie de vacanta destul de populara. Au infruntat furia naturii si insulele Virgine, iar in Puerto Rico, mai mult de jumatate din populatie, adica peste un milion de oameni, a ramas fara electricitate.

Irma va trece pe langa Haiti si Republica Dominicana, iar maine ar putea lovi Cuba. La finalul saptamanii, uraganul va atinge coastele de sud ale statului Florida, unde a fost decretata deja stare de urgenta, iar localnicii se grabesc sa fuga in locuri sigure. Pe drumuri se formeaza cozi kilometrice.

”Mi-am luat toată familia cu mine. Toată echipa, plecăm în Georgia.”

Rick SCOTT, GUVERNATORUL STATULUI FLORIDA: ”Orice familie trebuie să aibă un plan. Nu staţi şi aşteptaţi, pregătiţi-vă chiar acum.”

Totul se intampla la aproape doua saptamani, dupa ce uraganul Harvey a provocat un adevarat dezastru in cateva state americane. Autoritatile au anuntat ca peste 43 de mii de oameni, care si-au parasit locuintele, se afla inca in adaposturi temporare, iar cel putin 47 de persoane au murit. Specialistii au estimat ca aproape un milion de masini au fost distruse.

Camera Reprezentantilor din SUA a aprobat un ajutor de urgenta in valoare de 8 miliarde de dolari pentru reconstructii dupa uragan.