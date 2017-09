Uraganul Irma, care a maturat Florida si alte 2 state, a lasat dezastru in urma sa. Oamenii au ramas fara case, masini si toate bunurile pe care nu le-au putut lua cu ei - VIDEO

Devastata de Uragan zile la rand, Florida arata ca dupa razboi. Oamenii povestesc ca durere ca n-au crezut ca vor ramane in viata.

"Am stat in baie. Eu si prietena mea Dona. Am stat in baie si pe holuri 2 zile. A fost un iad."

Aceleasi scene pe Insulele Virgine. Au fost puse la pamant cartiere intregi, astfel incat uraganul nu a crutat nicio casa. Soldatii au fost mobilizati sa ajute oamenii.

Iar imaginile surprinse din elicopter deasupra Isulei St Martan vorbesc de la sine. Toate cladirile s-au transformat in ruine. Presedintele francez a ajuns acolo si a dat promisiuni ca va ajuta localnicii. A adus cu avionul prezidential medicamente si echipament medical.

Emmanuel MACRON, PRESEDINTE FRANTA: "As vrea sa construim noi activitati si un nou viitor pentru insula. Va promit acest lucru in aceasta seara. St. Partan va renaste."

Prin momente dramatice trece aceasta femeie din Cuba. Si acolo Irma a facut prapad.

“Am pierdut totul. Tehnica, mobila, totul este ud. Hainele, la fel. Astept ajutor. “

Oamenii au inceput sa stranga bucatile rupte de la usi si acoperisuri si sa adune prin daramaturi, lucrurile persoane care au mai ramas neatinse. Magazinele raman inchise, asa ca autoritatile incearca sa asigure sinistratii cu apa si produse alimentare. Pe Insula Marco nu gasesti apa potabila, iar localnicii au ramas si fara curent electric.

"Este catastrofal."

Localnicii vor avea nevoie de luni intregi ca sa-si ridice casele, din nou. Mii nu mai pot fi reconstruite, fiind facuta una cu pamantul. ONU estimeaza ca furtuna a afectat 37 de milioane de oameni.