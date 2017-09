Uraganul Irma, care ar putea lovi Florida are un potential distructiv cum nu s-a mai vazut: "Daca ati primit ordin de evacuare si inca mai sunteti acasa, va rog sa plecati". Anuntul facut de Trump - VIDEO

Uraganul Irma, care ar putea lovi Florida astazi sau maine dimineata, are un potential distructiv cum nu s-a mai vazut. Asa suna avertismentul lui Donald Trump. Acelasi mesaj il are si guvernatorul acestui stat. Oamenii care locuiesc in apropierea coastei sunt indemnati sa paraseasca zona cat mai urgent si sa plece cat mai departe. Furtuna, care a lasat in Caraibe cel putin 22 de morti, a mai scazut in intensitate, dar vantul va sufla in continuare cu pana la 250 de kilometri pe ora.