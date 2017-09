Uraganul Maria a devastat zona Caraibelor. Vantul a atins 260 de km/h - VIDEO

Barbuda este acum evacuată în totalitate, iar Puerto Rico face pregătiri cu mai multă îngrijorare decât acum două săptămâni.



Uraganul Maria a lovit insula Dominica, din Caraibe, însoţit de rafale de vânt de până la 260 de kilometri pe oră, relatează BBC News.



Premierul Roosevelt Skerrit a publicat pe Facebook un mesaj potrivit căruia acoperişul său a fost smuls şi este “complet la mila uraganului”. El a scris că întreaga sa locuinţă a fost inundată. În cele din urmă, şeful Guvernului a fost salvat.



Ulterior, premierul a anunţat că primele informaţii arată o devastare masivă în zonă. ”Am pierdut tot ce banii pot cumpăra sau înlocui. Marea mea temere este că oamenii ar putea muri ca urmare a alunecărilor de teren provocate de ploi”, a transmis Skerrit pe Facebook.

