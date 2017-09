Uraganul Maria a lasat dezastru in mai multe insule din Caraibe. In Guadelupa, doi oameni au murit, iar alti doi, disparuti - VIDEO

Uraganul a lasat dezastru in urma sa in mai multe insule din Caraibe. In Guadelupa, doi oameni au murit, iar doi sunt dati disparuti. Una dintre victime a fost omorata de un copac care a cazut in urma rafalelor puternice. In insula franceza Martinica, zeci de mii de oameni au ramas in intuneric.

Iar in Dominica, premierul a declarat ca s-a pierdut aproape tot, inclusiv si casa lui a fost avariata.

Uraganul isi continua drumul spre Puerto Rico si insulele Virgine, unde autoritatile avertizeaza ca Maria ar putea avea un impact mult mai mare decat Irma.

Uraganul ar putea lovi regiunile cu vant care va atinge viteze de pana la 280 de kilometri pe ora.