Uraganul Nate a lovit sudul SUA. Strazile si subsolurile au fost inundate, iar 25 de oameni au murit - VIDEO

Imaginile au fost surprinse intr-un oras din Mississippi. Parcarea acestei cladiri s-a transformat intr-un adevarat rau, iar apa a depasit un metru. Soferii care si-au lasat aici masinile, spun ca nu le ramane decat sa astepte ca suvoaiele sa treaca.

Uraganul Nate a lovit coasta sudica a Statelor Unite si pana acum a facut 25 de victime. A fost afectat si statul Louisiana, unde rafalele puternice de vant au batut cu o intensitate de pana la 130 de kilometri pe ora, maturand tot in calea lor. Locuitorii orasului New Orleans au fost avertizati sa stea in locuinte si sa-si faca rezerve. Asa ca, in unele magazine rafturile au ramas practic goale.

“Am luat niste apa si popcorn.”

Au fost inundate strazile si in Alabama.Uraganul Nate a lovit coasta sudica a Statelor Unite, dupa ce s-a intensificat deasupra Golfului Mexic. Acolo au fost surprinse tornade deasupra apelor. In 4 state americane a fost declarata stare de urgenta.