Uraganul Ophelia, in linie dreapta spre Europa. Unde va lovi furtuna tropicala

Uraganul Ophelia este furtuna care s-a format cel mai recent in Atlantic, dar traseul acestuia este diferit de cel pe care l-au anticipat meteorologii. Astfel, acesta si-a modificat directia si se îndreapta acum spre Europa, mai exact spre coasta nord-vestica a Spaniei, in loc sa traverseze Oceanul si sa ajunga in regiunea Caraibilor. Totodata, potrivit The Independent, este de asteptat ca uraganul sa produca in week-end vant violent de pana la 80 km/h pe malul sudic al Marii Britanii, scrie mediafax.ro.