Alerta la Londra. Un barbat a intrat intentionat cu masina in pietoni, in fata Parlamentului - VIDEO

Totul s-a intamplat putin dupa ora sapte dimineata. Un barbat de aproape 30 de ani a intrat cu masina intr-o bariera de securitate din centrul Londrei, chiar din fata parlamentului. A ranit cateva persoane, printre care si doi biciclisti.

Neil BASU, SEFUL POLITIEI ANTI-TERORISTE DIN MAREA BRITANIE: “Doua persoane au fost internate in spital. Un barbat a fost deja externat, iar o femeie ramane internata in stare grava, dar este in afara oricarui pericol.”

Soferul a fost retinut pe loc, iar politia a anuntat ca trateaza incidentul ca pe unul terorist. Strazile din jurul parlamentului au fost izolate, iar o statie de metro - inchisa.



Regatul Unit a fost lovit anul trecut de un val de atentate dintre care patru au fost revendicate de catre gruparea jihadista Statul Islamic. Atacurile din 2017 s-au soldat cu 36 de morti si 200 de raniti.