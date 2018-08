URMARESTE LIVE. Mitingul diasporei in Romania. 36 de persoane tratate de medici dupa incidentele dintre jandarmi si protestatari

Înainte să ajungă la Bucureşti, cei întorşi în ţară au protestat în mai multe oraşe. Chiar de la intrarea pe teritoriul României, ei au fluturat steaguri tricolore şi au afişat mesaje antiguvernamentale.

IMAGINI LIVE





LIVE TEXT, DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR:

UPDATE 17:52 36 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după incidentele dintre jandarmi şi protestatari, iar două dintre ele au ajuns la spital.

Printre persoanele tratate de medici se numări şi doi jandarmi, dintre care unul ar avea o fractură la degetul mâinii drepte.

Majoritatea persoanelor care au solicitat intervenţia medicilor au avut iritaţii ale ochilor sau ale căilor aeriene, după ce jandarmii au folosit spray lacrimogen.

UPDATE 17:45 Lumea continuă să vina în Piaţa Victoriei, la protest.

UPDATE 17:10 Un jandarm a fost rănit la mitingul Diasporei, care se desfăşoară, vineri, în Piaţa Victoriei, el fiind transportat la spital, a declarat pentru AGERPRES coordonatorul SMURD Bucureşti, Bogdan Opriţa.

“A avut un traumatism la antebraţ şi a fost transportat la Spitalul de Urgenţă Floreasca”, a spus Opriţa.

UPDATE 17:00 Mulţimea scandează împotriva Jandarmeriei, după ce forţele de ordine au folosit spray lacrimogen împotriva manifestanţilor.

UPDATE 16:45 Situaţia s-a mai calmat, însă traficul în Piaţa Victoriei este blocat.

UPDATE 16:20 Protestatarii au forţat poarta Guvernului. Zeci de jandarmi au fost trimişi de urgenţă la faţa locului pentru interveni. Detalii, AICI.

Pro TV

UPDATE 15:30 Un bărbat de aproximativ 40 de ani, care tulbura ordinea publică în zona in care se desfăşoară protestul din Piaţa Victoriei, a fost condus la secţia de poliţie pentru identificare şi stabilirea masurilor legale, transmite Poliţia.

UPDATE 15:15 Jandarmii nu i-au permis accesul în piaţă unui tânăr care avea într-un rucsac mai mullte spray-uri cu vopsea. I s-a transmis că acestea sunt inflamabile, că în piaţă se fumează şi există pericol de incendiu. ”Bannerele trebuiau pregătite înainte”, i-au spus jandarmii.

Iniţial, bărbatul s-a retras, dar a revenit încercând din nou să introducă spray-urile în piaţă. Va fi condus la secţia de poliţie pentru a fi legitimat şi sancţionat.

UPDATE 14:50 În Piaţa Victoriei s-a anunţat, la microfon, că autocare cu protestatari au fost blocate la intrarea în Capitală.

Poliţia Română a anunţat prompt printr-un comunicat:

”Având în vedere informaţiile vehiculate în spaţiul public, conform cărora mai multe autovehicule au fost oprite, în mai multe localităţi din ţară, precum şi la intrarea în municipiul Bucureşti, şi nu li se mai permite deplasarea, respectiv intrarea în Capitală, Centrul de Informare şi Relaţii Publice al Inspectoratului General al Poliţiei Române este abilitat să comunice următoarele:

La nivel naţional, nu a existat niciun caz în care un autovehicul să fie oprit în trafic şi să nu i se permită deplasarea către municipiul Bucureşti.

Poliţiştii sunt în trafic pentru siguranţa şi fluenţa traficului rutier, prevenirea şi combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum şi salvarea de vieţi.

Avem rugămintea să verificaţi, la autorităţile competente, informaţiile apărute în spaţiul public, pentru a nu da curs unor speculaţii. Vă mulţumim!”

UPDATE 14:30 Corespondentul Ştirilor Pro TV transmite că, la această oră, în Piaţa Victoriei sunt aproximativ 1.000 de persoane. Din cauza căldurii, oamenii se retrag în parcurile din apropiere şi apoi revin în piaţă.

Pro TV

UPDATE 14:10 Un bărbat îmbrăcat în costum tradiţional ar fi lovit cel puţin doi protestatari şi a fost ridicat de jandarmi, relatează HotNews.ro

Pro TV

UPDATE 14:00 Aproximativ 50 de persoane, cele mai multe venite din zona Ardealului, cu steaguri tricolore s-au adunat în Piaţa Universităţii, relatează HotNews.ro. Se scandează lozinci anti-PSD şi au bannere cu mesajul: ”No amu-i bai!”

hotnews.ro

UPDATE 13:30 Motocicliştii ploieşteni au anunţat că vin la protestul din Piaţa Victoriei.

”Civilizati, imbracati in negru, dar hotariti, toti motociclistii, iubitorii de libertate si dreptate care vor si inteleg importanta zilei de vineri, din Ploiesti sau din toata Prahova sa mergem la protest vineri la guvern. Intalnirea langa benzinaria Petrom de vis a vis de Hipodrom la ora 17, Asteptam o jumatate de ora si plecam”, au anunţat pe Facebook.

UPDATE 13:00 Alexandra Climovici, corespondentul Ştirilor Pro TV, a transmis din Piaţa Victoriei:

”La această oră sunt câteva sute de oameni în Piaţa Victoriei. Protestatarii au venit încă de la primele orele ale dimineţii. Sunt oameni care au venit din Italia, Spania, Anglia, Olanda, dar şi din SUA. Sunt şi persoane care au venit din ţară, ca să susţină protestul românilor din diaspora.

Poliţiştii au făcut dimineaţă un control pirotehnic la maşinile parcate în Piaţa Victoriei. Tot atunci, jandarmii au împrejmuit zona cu garduri. Avem pe stradă şi echipaje de la Brigada Rutieră, care, deocamdată, fluidizează traficul, pentru că nu au fost instituite restricţii de circulaţie până la această oră.

Oamenii sunt pregătiţi să rămână aici mult de-acum înainte. Au venit cu mâncare şi apă.”

UPDATE 12:30 Sute de protestatari s-au adunat deja în Piaţa Victoriei, cu câteva ore înaintea începerii propriu-zise a mitingului.

UPDATE 11:10 Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a declarat, pentru AGERPRES, că pentru mitingul care va avea loc vineri în Piaţa Victoriei vor fi aduse echipaje SMURD din afara Capitalei pentru a nu afecta intervenţiile la solicitările din Bucureşti, adăugând că este o procedură obişnuită care a fost aplicată şi cu prilejul altor manifestaţii.

Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a spus că nu s-a făcut o pregătire specială pentru mitingul de vineri.

“Va fi un număr de echipaje care vor asigura asistenţa de urgenţă. Normal că acest lucru se face la orice miting, nu este o pregătire să zicem specială pentru acest miting, pentru că şi pentru celelalte mitinguri care au avut loc au fost astfel de echipaje care erau mobilizate după numărul preconizat al oamenilor care vin. Vor fi echipaje cu medici, paramedic şi chiar vor fi un număr de oameni care vor asigura primul ajutor dacă se întâmplă să leşine cineva în mulţime, să poată să intre să îl scoată şi să îl ducă către o ambulanţă. Este procedura noastră obişnuită şi se aplică şi aici ca în orice situaţie. Ce avem, de regulă, la cifră mare. De exemplu, dacă luăm când au fost aproximativ 200.000 de oameni în piaţă, cam acolo suntem şi acum la cifra de personal. Se vor aduce un număr de echipaje din afara Bucureştiului, echipaje de paramedici. Motivul este să nu scoatem maşinile de intervenţie din Bucureşti, pentru că, dacă nu aducem din afara Bucureştiului, înseamnă că trebuie să reducem capacitatea de intervenţie în Bucureşti”, a explicat secretarul de stat.

El a subliniat că este păstrată capacitatea de intervenţie în Capitală. “Noi păstrăm capacitatea de intervenţie în Bucureşti şi pentru miting aducem un număr de echipaje suplimentare din câteva judeţe din jur care asigure zona mitingului. Aceasta este o procedură care s-a făcut şi cu prilejul altor mitinguri, nu este o premieră. Aceasta este procedura obişnuită a noastră, aplicăm exact ce am făcut şi în alte dăţi”, a indicat Raed Arafat.

Inquam Photos/ Octav Ganea

UPDATE 11:00 Ieşenii care susţin protestul diasporei au format o coloană de 50 de maşini care a plecat vineri dimineaţa din Piaţa Unirii din municipiu spre Piaţa Victoriei din Bucureşti, manifestanţii fiind nemulţumiţi fiind de actuala guvernare.

Coloana de maşini va străbate oraşele Târgu Frumos, Roman, Bacău, Adjud, Focşani, Râmnicu Sărat, Buzău, Urziceni, Bucureşti. Printre cei care au plecat de la Iaşi se numără şi Alexandru Rusu, un bărbat plecat de 12 ani la muncă în Germania.

“Am realizat tot ce îmi doresc, dar am un copil de patru ani care aş dori să facă aici o şcoală, să facă aici un viitor. Eu vacanţele nu mi le petrec prin Spania sau alte părţi. Deşi am posibilitatea să mă duc în vacanţă unde vreau, eu vin tot în ţara asta. De la vamă de la Nădlac şi până la Iaşi nu văd nimic că s-a realizat în ultimii 28 de ani. Pentru asta merg încă 600 de kilometri în plus, şi cât va fi nevoie, până la Bucureşti. Să fac ceva pentru români, pentru noua generaţie. Sper ca în seara asta să iasă cât mai multă lume nu doar la Bucureşti. Toţi românii să iasă să lupte pentru bucăţica lor”, a declarat Alexandru Rusu.

Alţi protestatari au afirmat că pleacă la Bucureşti pentru a susţine protestul celor din diaspora pentru că vor “un guvern mai competent”.

“Avem nevoie de specialişti, nu de diletanţi. În momentul în care ţara noastră este în cădere liberă, economia este la pământ, chiar dacă PSD spune că suntem pe creştere economică, cetăţeanul de rând vede în fiecare zi care este creşterea economică. Trăim din ce în ce mai prost. Străzi nu avem, se investeşte foarte puţin, bani de la Uniunea Europeană nu sunt capabili să atragă pentru a face autostrăzi atât în Moldova, cât şi în restul ţării, spitalele sunt vai de capul lor, învăţământul este, de asemenea, în cădere liberă. Ce putem să aşteptăm de la acest guvern?”, a declarat şi Ioan Apostol.

Inquam Photos/ Octav Ganea

UPDATE 10:30 Zeci de persoane au ajuns în Piaţa Victoriei încă de la această oră.

UPDATE 10:00 Poliţia Capitalei anunţă vineri dimineaţă că a cerut IGPR efectuarea unui control pirotehnic preventiv al maşinilor parcate în zona Piaţa Victoriei de către participanţii la mitingului diasporei, programat pentru ora 17.00. DETALII AICI

Pro TV

În drum spre Capitală, câteva zeci de români stabiliţi în afara ţării s-au oprit joi seară în Piteşti. Alături de localnici au scandat mai bine de o oră, înarmaţi cu steaguri şi vuvuzele:

“Dragnea, nu uita, România nu-i a ta!”, “Nu vrem să fim conduşi de hoţi!”

Zeci de oameni s-au întâlnit şi pe autostradă, lângă Timişoara, ca să vină împreună în Bucureşti. Cei mai mulţi sunt români care locuiesc în străinătate.

“Uniţi, salvăm toată România!”, au strigat.

Inquam Photos/ Octav Ganea

″Nici copiii nu poţi să îi aduci aici, trebuie să îi duci la studiat în străinătate. Dacă îi duci în străinătate, nu se mai întorc”, spune un tânăr.

Câţiva dintre cei care au protestat la Timişoara au făcut un popas şi în Sibiu.

“Bine aţi venit la Sibiu! Bine aţi venit în zona liberă de corupţie!” - au fost întâmpinaţi.

După ce au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare, şi-au strigat nemulţumirile în faţa sediului PSD din oraş:

“PSD ciuma roşie! PSD ciuma roşie!”

“Sunt din diaspora, din Germania, plecată de 28 de ani şi m-am hotărât să mă alătur şi eu românilor. Din cauza problemelor care sunt, a celor că ne conduc, din cauza lor am plecat din România”, spune o femeie.

Inquam Photos/ Octav Ganea

Un alt grup a plecat din Baia Mare cu steaguri şi pancarte.

“Ce se întâmplă în ţara acum e de plâns”, spun doi tineri.

“Vrem o ţară fără hoţi, vrem o ţară că afară, simplu ca bună ziua. Deci nu mai vrem penali care să ne conducă”, spun maramureşenii.

“Mergem către Bucureşti. Suntem în concediu special pentru asta veniţi. Exclusiv pentru copil am plecat şi mi-aş dori ca oportunităţile de acolo să le aibă în ţară”, sunt explicate motivele.

Secvenţe similare s-au derulat şi în Târgu Mureş.

“Vin din Scoţia. România nu ar trebui să arate aşa şi dacă arată, arată din cauza faptului că este această corupţie care ne conduce”, spune un protestatar.

Unii dintre protestatari au trecut ieri şi prin Cluj-Napoca.

“Să vă fie frică, poporul se ridică!” - s-a scandat

Mario lucrează de 11 ani în Occident şi spune că s-a întors în ţară special pentru protest.

“Noi nu venim să ocupăm ţara. Noi venim să aducem democraţia reală din Vest, nu din Est”, spune Mario.

Inquam Photos/ Octav Ganea

“Atât timp cât ţara noastră e condusă de hoţi, penali şi infractori, noi nu vom putea să ne întoarcem niciodată, nu vom putea să creştem copii în tradiţiile noastre româneşti!” - spune o femeie.

Jandarmeria a făcut câteva precizări legate de evenimentul programat în Piaţa Victoriei.

Marius Militaru, şef serviciu Comunicare Jandarmeria Română: “Nu vom accepta niciun fel de insubordonare civică sau de acţiuni violente care urmăresc destabilizarea socială sau a ordinii de drept şi constituţionale. Au fost lansate recent în spaţiul public mesaje şi ameninţări, îndemnuri explicite, la ocuparea instituţiilor publice ale statului român. Cu astfel de lucruri nu ne jucam şi vom lua măsuri.”

Primii manifestanţi s-au instalat încă de joi în faţa guvernului.

Pe Instagram-ul ProTv Chisinau gasiti imaginile momentului din Moldova, dar si din lume!