Urmarire bizara si socanta, deopotriva, in statul american Texas. O soferita, aflata sub influenta drogurilor, a fugit de politie cu bebelusul pe bancheta masinii. Cum s-a terminat totul - VIDEO

Din imaginile surprinse de o camera instalata intr-un elicopter al fortelor de ordine, se vede cum un politist opreste in trafic un autoturism condus de o femeie. Aceasta insa il ignora, apasa mai tare acceleratia si facand slalom printre alte masini, se face nevazuta.

“Conduce cu viteza foarte mare, trece peste linia continua, cat pe ce sa loveasca alt vehicul...”

La un moment dat, un politist ii pune in cale o plasa cu cuie, aceasta insa incearca sa o evite.

“Ajunge pe o sosea laterala, inca nu a fost oprita.”

In momentul in care fugara se apropie in viteza de un semafor, nu reuseste sa opreasca masina si izbeste din spate un autoturism care astepta la culoarea rosie.

A urmat o scena si mai socanta. La un moment dat, femeia coboara din vehicul, ia copilul aflat pe bancheta din spate si fuge cu el in brate.

“Copilul e pe bancheta din spate, deschide portiera si ia copilul. Fuge... Femeia cu copilul fuge in directia sud, de la locul accidentului.”

Urmarirea s-a incheiat cand individa a ajuns pe jos la un alt vehicul oprit in trafic. A incercat sa deturneze masina, amenintandu-l pe sofer, spun autoritatile americane, dar in scurt timp, in zona au ajuns politistii, inarmati. Abia cand s-a vazut incoltita, fugara s-a predat.

Acum, femeia isi asteapta judecata pentru ca a pus in pericol viata copilui, a fugit de politie, dar si pentru ca avea asupra ei droguri. Presa americana scrie ca femeia s-ar fi aflat sub influenta drogurilor. Bebelusul, care nu a fost ranit in toata aceasta nebunie, a fost luta in grija serviciilor de protectie a minorilor.